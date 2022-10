Pippo Inzaghi e Angela Robusti di nuovo genitori | l’annuncio al 1° compleanno di Edoardo

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 25 ottobre 2022)hanno celebrato il 1°del figlio. Ma i motivi per festeggiare erano doppi! La coppia, infatti, proprio durante l’anniversario di nascita del primogenito, ha annunciato di essere in dolce attesa. Pubblicando su Instagram alcuni scatti in cui sono immersi in una nuvola rosa, l’ex calciatore e la wedding planner hanno condiviso con i follower la loro gioia per l’attesa di una bambina. Nel post condiviso su entrambi i profili, hanno scritto: Nel giorno del primodiannunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi. I due hanno dunque svelato anche il nome della piccola, che non vedono ...