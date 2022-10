Pippo Inzaghi e Angela Robusti | al compleanno del figlio annunciano la seconda dolce attesa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un momento dolcissimo per, la loro famiglia diventa più grande, arriva il secondo, anzi arriva una bambina. E’ durante il primodel primogenito chee la sua compagna hanno annunciato la. Dopo avere fatto gli auguri al piccolo e bellissimo Edoardo è arrivato il momento di un regalo meraviglioso per loro tre. La cicogna è già in volo da qualche mese e la nuvola rosa ha anticipato il nome scelto per la sorellina di Edoardo. Il pancione già evidente,è al quinto mese di gravidanza e la coppia ha così potuto festeggiare due eventi importanti. Come si chiama la figlia di ...

