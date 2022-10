Ospedale di Genova | Concorso per 2 Dirigenti Medici

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’Policlinico San Martino diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Medico, disciplina di neurologia, per la U.O. Neurologia con rapporto di lavoro esclusivo. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diIn esecuzione della deliberazione n. 1449 del 7 settembre 2022 é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina neurologia, da assegnare alla U.O. neurologia con rapporto di lavoro esclusivo. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso ...

