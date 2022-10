Osimhen torna a brillare | una big di Premier riaccende i fari sul nigeriano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un nuovo stop nel momento migliore, l’infortunio che lo ha fermato per più di un mese: un film già visto che aveva fatto alimentare voci spiacevoli nella piazza. L’inizio di stagione di Victorha fatto preoccupare e non poco i tifosi azzurri, ma l’attaccanteha rassicurato tutti, mettendo a segno tre reti consecutive contro Ajax, Bologna e Roma. Ottime prestazioni che hanno riacceso idelle grandi d’Europa: oltre le solite squadre inglesi come Arsenal, Newcastle e Manchester United, occhio al Chelsea del suo ex compagno Kalidou Koulibaly. Victor(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Chelsea, la notizia dall’Inghilterra Il gran gol segnato contro la Roma ha fatto riaprire gli occhi del Chelsea. A riportare la notizia è il quotidiano britannico ...

Commenta per primol'appuntamento di Calciomercato.com con le news del pomeriggio . Mercato protagonista con i rumors sudall'Inghilterra e il futuro del nuovo talento del calcio brasiliano Endrick. Quali ...In tabellonea rifarsi avanti anche, decisivo contro la Roma e ora a 6,50 davanti ad Arnautovic, ancora in testa alla classifica marcatori e in quota a 9,50. In doppia cifra invece ...Non solo Koulibaly e Jorginho, sembrerebbe che il Chelsea sia fortemente interessato anche a Victor Osimhen: probabile addio del giocatore ...Osimhen-show dopo la rete alla Roma. Tutti ne parlano e tutti elogiano l'attaccante nigeriano, il quotidiano Tuttosport si domanda ...