Olio extravergine di oliva | al via la frangitura in Toscana Prezzi in rialzo

(Di martedì 25 ottobre 2022) La produzione stimata, in aumento del 20 per cento rispetto al 2021, sarà intorno ai 110 - 120mila quintali complessivi, di cui 25mila quintali certificata ...

Olivo e Olio

La produzione stimata, in aumento del 20 per cento rispetto al 2021, sarà intorno ai 110 - 120mila quintali complessivi, di cui 25mila quintali certificata ...Una festa dedicata all'oro verde pugliese, l'd'oliva. È FèXtra, in programma dal 28 ottobre al 6 novembre a Mattinata, sul Gargano: gli oliveti e i frantoi diventeranno set di visite guidate, lezioni di yoga, camminate, ... Olio extravergine e salute Bene vitale, troppo spesso l'acqua viene sprecata: in una rete idrica colabrodo, ma anche nei comportamenti quotidiani. E con la siccità dell'estate 2022, diverse aree del nostro Paese si sono deserti ...La produzione stimata, in aumento del 20 per cento rispetto al 2021, sarà intorno ai 110-120mila quintali complessivi, di cui 25mila quintali certificata Igp ...