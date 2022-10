Musica | Ambra | ' ' T' appartengo' porta felicità | ma capisco perché Bernini abbia rimosso story'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Piccolo siparietto durante la conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor, a Milano:Angiolini, tra i giudici presenti all'evento, ha scherzato sull'utilizzo del suo brano 'T'', hit di successo dei tempi di 'Non è la Rai', da parte della neo ministra dell'Università Anna Maria, che l'ha scelta per accompagnare il video del suo giuramento al Quirinale sul suo profilo Instagram. Video poco dopodalla stessa, visto il clamore mediatico, scatenato dai commenti social. "Mi è dispiaciuto molto non aver messo gli avvocati da piccola per quella canzone -ha detto la conduttrice-la stanno usando tutti e con quei soldi avrei potuto comprarmi delle case". Il riferimento è a un'altra recente polemica ...