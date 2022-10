Meloni | Speranza | “Non ha pronunciato la parola vaccini | mi spiace”

...ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell'evidenza scientifica - è la replica a caldo dell'ex ministro della Salute Robertoal discorso della...Dalle immagini in diretta dalla Camera non è passata inosservata la classica mascherina di, una libera scelta dell'ex ministro che però rimane isolata e non passa inosservata. Sui social è ...(Adnkronos) - "Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiducia". Così il segretario de Pd Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Quello che ci spaventa è la concretezza e non l'identità. Ci spaventa la concretezza dove l'abbiamo vista nel suo discorso, nel passaggio da brividi che ho sentito ...