Loreto | campo da calcio danneggiato | dodici squadre restano senza impianto

Un ragazzo di 22 anni Alessandro Affettuosa, di Picciano di (Pescara) è morto la notte scorsa in un incidente stradale accaduto in contrada Remartello di Loreto Aprutino non lontano dal nuovo campo sportivo. Il giovane occupava il posto anteriore da passeggero di un'auto che si è ribaltata per cause in corso di accertamento poco prima dell'una della notte. Il giovane, un cuoco, era seduto sul sedile anteriore da passeggero quando l'auto, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.