Juventus | Allegri | «Abbiamo vinto due gare non vuol dire essere usciti dalla situazione difficile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida con il Benfica in Champions League Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida con il Benfica in Champions League. Le sue dichiarazioni: RAMMARICO – «Quando sento parlare di come potevamo fare… Le cose vanno in un certo modo, primache non eravamo pronti.duema nonche siamoperchè in Champions e in campionato siamo ancora in ritardo». GATTI – «Dovevo scegliere tra lui e Rugani perchè ...