Il velluto conquista l’Autunno 2022 | l’esempio anche dai red carpet

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una delle tendenze più gettonate per/Inverno, come già dimostrato in passerella e rimarcato sui redinternazionali, è l’utilizzo del. La dimostrazione più recente arriva proprio dalla Festa del Cinema di Roma, con Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino. Ogni tanto ritornano e, in vista del/Inverno, pare che sia nuovamente il momento degli abiti in. Una tendenza anticipata in passerella durante le Fashion Week di qualche mese fa e rimarcata ancor di più dalle celebrità sul tappeto rosso. Che sia in occasione degli Oscar, del Festival di Cannes e della nostrana Mostra del Cinema di Venezia, le celebrità non hanno problemi ad evidenziare l’ovvio. Ein occasione della Festa del ...