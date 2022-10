Il Markettaverso

Leggi su fmag

(Di martedì 25 ottobre 2022) Funziona pressappoco così: esplode il caso dei Facebook Files? Mark Zuckerberg sorride e lancia il suo Metaverso. Si dimette la sua “vice” Sheryl Sandberg? Si torna sul Metaverso. Per la prima volta nella sua storia Facebook inizia a licenziare? Metaverso. Il tutto mentre questi sorrisoni del fondatore del social iconoclasta per eccellenza si susseguono come immagine del suo profilo sulla piattaforma che lo stesso ha creato. Che Facebook insieme al cambio del nome in Meta abbia rilanciato l’idea di un universo digitale parallelo che in realtà è già nota ed è anche già stata percorsa con successo o meno da altri ci sta. Che lo faccia per nascondere uno scenario non roseo, altrettanto. Che la stampa italiana ci abbia capito poco, come sempre, è un fatto. Ma qualche osservatore, numeri alla mano, finalmente si sbilancia. Utenti al lumicino, disaffezione veloce, obiettivi non raggiunti. ...