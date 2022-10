Francesco Totti restituisce le borse a Ilary Blasi ma si tiene le scarpe Lei non gli rende i Rolex

(Di martedì 25 ottobre 2022)ha restituito le: la conduttrice, in attesa delle, si è tenuta idell'ex marito. Primo scambio di refurtiva tra: l'ex calciatore ha restituito leche aveva preso in ostaggio quandosi era portata via i suoi, per ora, si è tenuto ledell'ex moglie che non gli ha ancora fatto riavere i preziosi orologi. Lo scambio di oggetti, sottratti dopo la rottura, è stato riferito dal Corriere della Sera, il quotidiano ha scritto che ledisono tornate ad occupare l'armadio della ...

Leggi anche >restituisce le borse a Ilary (ma non le scarpe). Ma i Rolex li tiene lei ... Ambra Angiolini, 45 anni, eRenga, 54, hanno mostrato diversi contenuti sui social, come una ...vs Ilary Blasi: lui le restituisce le borse (non le scarpe), lei tiene i Rolex Continua la guerra tra i due ex. Ma dal Pupone arriva il primo segnale di tregua di Concetta Desando N on ...Le borse tornano a lei, ma lui non recupera gli orologi. Francesco Totti fa un primo passo verso Ilary Blasi e decide di restituirle la collezione di ...Tremate, tremate le borsette son tornate (ma le scarpe ancora no). È stato Francesco Totti – come riporta il Corriere della Sera – a muoversi per primo verso una riconciliazione con la futura ex mogli ...