Dal Colosseo il grido della pace | dialogo per uscire dalla trappola dell' odio

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - È unforte, intenso, emozionante quello che vibra nel cielo di Roma questa sera. La Comunità di Sant'Egidio, a conclusionetre giorni di incontri sul tema, declinata in tutte le lingue, organizzata nella Capitale. Un incontro sugellatovisibile emozione del Santo Padre che, contorniato dai rappresentanti di tutte le religioni sorelle, ha invocato ancora una volta l'unica strada, quellanei diversi conflitti del mondo, non solo con riferimento all'aggressione russa all'Ucraina. "Non lasciamoci contagiarelogica perversaguerra – ha ammonito Papa Francesco - non cadiamo nella...

...i conflitti con l'arma del dialogo" Il Papa è alper la preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo all'incontro internazionale interreligioso organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio,...Nel pomeriggio la preghiera di Papa Francesco per l'Ucraina e gli altri conflitti del mondo, nel XXXVI incontro internazionale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nello spirito di Assisi. "Non lasciamoci contagiare dalla logica perversa della guerra – ha ammonito Papa Francesco - non cadiamo nella trappola dell'odio". Andrea Riccardi: "Stiamo soffocando senza dialogo"