Così apprendono le intelligenze artificiali | Carlo Noseda IAB Italia | Occhio ai nostri dati sui social

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv il condirettore di Libero Pietro Senaldi e, Presidente di IAB, succursale nazionale della più importante Associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale, e amministratore delegato di M&C Saatchi. Quanto è importante fare rete nel nostro Paese? “Oggi bisogna essere in grado di mettere a fattor comune tanti punti di vista”, risponde, “Le tecnologie ci permettono di essere in contatto, bisogna avere un ambiente che culturalmente accetta questo nuovo modo di pensare”. Come valuta il mercato e quanto è cambiato grazie alle tecnologie? “Iabaggrega gli operatori del digitale nel nostro Paese, dagli investitori ai provider dei servizi di comunicazione, che oggi è principalmente digitale e per questo più efficiente e ...