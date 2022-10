Conte | «Con Ronaldo | Sancho e Varane | lo United è un club in transizione?»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Daily Mail riporta le dichiarazioni di Antonioin conferenza stampa. Sul suo rinnovo contrattuale. «Questo è un problema, o meglio un argomento, che dovremo affrontare con il. Ora dobbiamo rimanere concentrati sul presente e cercare di fare del nostro meglio. Questa stagione sarà più difficile della scorsa perché dopo il mercato se ne sono viste di tutti i colori, tantihanno speso tanti soldi. E dunque c’è da affrontare molte grandi squadre». Sul suo percorso al Tottenham. «Sono arrivato lo scorso novembre, dopo un anno ho capito tante cose. In un primo momento è stato assai complicato decifrare la situazione. Adesso so benissimo qual è la nostra situazione, a che punto siamo, qual è il nostro punto di partenza, quanto è lungo il percorso che dobbiamo affrontare per essere competitivi e lottare per qualcosa di ...

...ha giurato ed è già al lavoro Il primo è stato attaccato dal presidente del M5S Giuseppe'per ... 'Non ho ancora parlatoMeloni, ma se decidesse di assegnarle ad altri non avrei obiezioni'' si ...Per queste ragioni - ha concluso- anticipo il voto contrario alla fiducia al governo" "L'... sottolineando che nel discorso alla Camera di Giorgia Meloni c'è stata coerenzaquanto detto in ...ROMA (ITALPRESS) – “Annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla fiducia al Governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera nel c ...Alla Camera Giuseppe Conte, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni in merito al conflitto in Ucraina, ha detto: "Lei non ha mai accennato all'unica via d'uscita, la pace. Le ricorda qualcosa". Seco ...