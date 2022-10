Champions | Inter; Inzaghi | Lukaku è in netta ripresa

... Xavi alla vigilia del match diLeague contro il Bayern Monaco. La squadra blaugrana già da stasera sarà matematicamente terzo e andrà in Europa League se l'vince o se entrambe le ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Viktoria Plzen. "La qualificazione nel giorno del sorteggio era un pensiero lontano da tutti, ...Inter, Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in Champions League contro il Viktoria Plzen. Il centrocampista armeno non si è dichiarato soddisfatto sull’inizio di stagione ...Benfica Juve, scelte obbligate per Allegri: il possibile undici per restare aggrappati alla Champions League Domani sera la Juventus sarà ospite del Benfica nella gara valevole per la quinta giornata ...