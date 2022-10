Uomini e Donne | colpo di scena in studio | una corteggiatrice si tira indietro | uno dei tronisti rimane senza parole

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La puntata del 24 ottobre disarà piena di colpi di. Dopo il palese riavvicinamento tra Ida e Alessandro i due saranno al centro delloper esprimere le loro emozioni. Gli opinionisti infatti non fanno passare inosservato il regalo dell’uomo all’ex dama Roberta di Padua e credono poco al riavvicinamento alla dama siciliana. Lei stessa pochi giorni prima aveva espresso le sue difficoltà a fidarsi del cavaliere che in così poco tempo si era allontanato da una storia che sembrava importante. Anche Roberta non può che esprimere l suo malcontento che più che riflettersi su Alessandro prenderà di mira proprio Ida. Le due dame saranno ai ferri corti all’interno dellosfiorando una possibile lite. sarà proprio Maria a mettere pace tra le due e consentire al programma di andare ...

Ida Platano si è resa protagonista di un colpo di scena che ha lasciato senza parole moltissimi fan di, questa volta non a causa di intrecci amorosi o discussioni in studio. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda, la dama di Brescia ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, ecco ...Anticipazioni24 ottobre: Oggi, lunedì 24 ottobre, inizia una nuova settimana con, appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5. Nella puntata odierna i riflettori su chi saranno ...Uno dei tronisti vivrà un tremendo bagno di realtà: la decisione improvvisa ed inaspettata di una corteggiatrice lo lascerà davvero senza parole.Il capoluogo emiliano-romagnolo resta la seconda città metropolitana dopo Milano per reddito medio, con 25.934 euro per contribuente.