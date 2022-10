Si sente male e va in ospedale | ‘Sta bene | può tornare a casa’ | 65enne muore poco dopo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Era arrivata in, al San Paolo di Civitavecchia, per quella che sembrava una fibrillazione. Qualche controllo, gli esiti che non preoccupano i medici e la decisione di dimettere la donna. Sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto, ma purtroppo la paziente, poche ore dopo, è morta a casa. E ora l’associazione Codici, da sempre al fianco dei cittadini, ha deciso di intervenire su quella morte sospetta. Va ine muore poco dopo le dimissioni A perdere la vita una donna di 65 anni, deceduta circa un’ora dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso di Civitavecchia. Lei era arrivata lì per una fibrillazione, in mattinata, poi nel pomeriggio era stata dimessa. E una volta a casa, dopo poco, avrebbe avuto un malore, che le è stato fatale. E non le ha lasciato scampo. “Come associazione siamo impegnati da anni con azioni legali contro la ...