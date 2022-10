Obesità | ecco quando serve il bisturi e come funzionano gli interventi chirurgici

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Crescono le persone che debbono fare i conti con il sovrappeso. Ed aumentano i soggetti francamente obesi, che purtroppo non sempre trovano le risposte dalle terapie comportamentali e dietetiche oltre che dai trattamenti farmacologici. Così, si incrementano anche i ricorsi all’intervento di chirurgia bariatrica: stando alle statistiche, la chirurgia dell’ha marcato in Italia un incremento esponenziale, passando dai 7.645del 2012 agli oltre 25.000 stimati per il 2022 (+ 300%). Conoscere la situazione e i rischi che l’comporta è fondamentale, anche per studiare risposte su misura per ogni singola persona. Il trattamento è su misura Ad ogni persona, caso per caso, occorre offrire la strategia operatoria più indicata,ovviamente l’intervento chirurgico sia la via di scelta per affrontare ...