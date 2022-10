Novità per i tabaccai Stop al pos per sigarette e marche da bollo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) " Isaranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed i valori bollati ". L'annuncio che il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei ...

Immobiliare.it

La levetta di condivisione nella Fotocamera consente di scegliere se inviare le foto scattate direttamente alla Libreria condivisa o se attivare un'impostazionela condivisione automatica quando ...... Stage Manager aggiungerà anche il supportoi monitor esterni all'iPad. Questa funzione, tuttavia, sarà limitata solo ai modelli M1 (e ora M2) di iPad Pro. Quali sono le altredi iPadOS 16. Stop distacchi per chi non paga le bollette e novità per i bonus casa Le prime indiscrezioni dal governo Meloni