Mourinho meriterebbe di essere espulso ogni partita

(Di lunedì 24 ottobre 2022)il provocatore Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli e soprattutto vittoria meritatissima. Direi grande impresa. Oltre al fantastico gol di Oshimen potevamo farne almeno altri 3 con due occasioni divorate, dallo stesso Oshimen e da Juan Jesus, e un miracolo di Rui Patricio su tiro sotto la traversa di Lozano. Guido – Cesare in più c’è da dire della Roma che non ha fatto un tiro in porta con 11 uomini dietro la linea della palla e una prestazione da “anticalcio” (come del resto fece già l’anno scorso). E, come al solito provocatore chediadper la pressione che fa sull’arbitro, ha avuto anche il coraggio di dire che non meritava di perdere. Cesare –ha impostato una squadra ...