MotoGP | a Sepang si è voltata pagina Chiuso de facto il Mondiale 2022 | sono già iniziate le schermaglie del 2023?

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Se anziché distessimo parlando di elezioni presidenziali americane, ieri avremmo assistito al concession speech di Fabio Quartararo, perché il vincitore della contesa iridata è chiaro. Solo la matematica tiene ancora aperto unormai nelle mani di Francesco Bagnaia, involatosi a +23 in classifica generale. Ne consegue che a Valencia, il prossimo 6 novembre, a Pecco sarà sufficiente un 14° posto per diventare il settimo italiano a laurearsi Campione nella classe regina. Anzi, in realtà il venticinquenne piemontese potrebbe mettere le mani sul titoloanche senza marcare alcun punto. D’altronde se El Diablo non passerà per primo sotto la bandiera a scacchi, situazione che non si verifica da giugno, non avrà algebricamente modo di sovvertire la situazione. Guai a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, ma ...