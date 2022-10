Migliori smartphone Android a meno di 200 euro ad ottobre 2022

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quali sono isui quali vale la pena puntare nel mese di? Tra soluzione hardware più orecenti, quale dispositivo racchiude in sé una buona scheda hardware (senza particolari pretese, questo è chiaro) ad un prezzo abbastanza contenuto? La selezione di dispositivi presenti in questa guida include i brand del più cercati dal pubblico come Samsung e Xiaomi ma anche OPPO e Motorola. Xiaomi Redmi 9C Lo Xiaomi Redmi 9C è loin assoluto più economico di questa guida. Per quanto il modello sia stato superato dal successore Redmi 10C, la prima alternativa risulta ancora valida per molti aspetti hardware e soprattutto è acquistabile a poco più di 100in questo periodo (per l’esattezza 135). Il ...