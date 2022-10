Macron incontra Papa Francesco in Vaticano per la terza volta

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il presidente francese Emmanuelviene ricevuto dain, insieme alla moglie Brigitte. È lacheil Pontefice da quando è a capo dell'Eliseo. Al centro del colloquio, durato circa un'ora, il tema della pace e la guerra in Ucraina. Ilha donato al presidente francese una medaglia in bronzo, incorniciata nel marmo, raffigurante San Pietro e il colonnato, i volumi dei documentili, il Messaggio per la Pace di quest'anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.ha ricambiato con una prima edizione in francese dell'opera "Per la pace perpetua" di Kant.