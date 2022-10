Inaugurata l’Aula Natura del WWF presso l’Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscea – Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. È questo il leitmotiv del progetto Aule Natura del WWF, sostenuto da Procter & Gamble. Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia. Oggi è stataun’Aula Natura con più di 180mq, punto centrale della scuola, dove vengono ricreati piccoli ecosistemi come il giardino delle farfalle e il laghetto adatti al riparo di uccelli e insetti. Le piante mediterranee, come lentisco, fillirea, corbezzolo e mirto delimitano lo spazio del, dove trovano posto anche le erbe aromatiche, la compostiera e le cassette nido, anch’esse protagoniste delle attività didattiche. Ne usufruiranno 140 ...