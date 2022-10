Il dato che preoccupa Mourinho dopo la parita con il Napoli

Corriere dello Sport

Eracome il favorito e, a poche ore dalle dimissioni di Liz Truss , il suo ritorno dalla vacanza ai ... 'Ma purtroppo in questi giorni sono giunto alla conclusionenon sarebbe stata la cosa ...Su facebook ha postato la copertina di La scuola di don Lorenzo Milanihaalle stampe nel 1997 (edizioni Polistampa Firenze ). 'Lo scrissi - ricorda - in reazione alle numerose e anche ... Il dato che preoccupa Mourinho dopo la partita con il Napoli TAMBRE - Sarà un'inchiesta della Procura di Belluno a stabilire se Mauro Viale, 57enne di Mestre, è morto per una fatalità, venerdì scorso in Cansiglio, o se ...L'azienda olandese annuncia un nuovo brand destinato ai videogiocatori, con una varietà di prodotti studiata appositamente per distinguersi dalla massa ...