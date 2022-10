Guerra in Ucraina | Mattarella | “L’invasione russa è una sfida diretta ai valori della pace”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma – “La sciaguratamossa dalla Federazionecontro l’rappresenta unaai, mette ogni giorno in grave pericolo il popolo ucraino, colpisce anche il popolo russo, genera drammatiche conseguenze per il mondo intero”. Lo ha detto Sergioall’incontro ‘Il grido’, organizzato da Sant’Egidio a Roma che vedrà il suo apice mercoledì con la preghiera interreligiosa al Colosseo alla presenza del Papa. “Dinanzi all’evocazione di scenari tanto terribili le nostre coscienze invocano la difesa di quel diritto allache ci riunisce qui, oggi. Unache non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo ...

È proprio il rapporto con Zelenskyi, stretto fin dai primissimi giorni dellaine molto personale, che potrebbe essere la carta vincente per il ritorno di "BoJo. Sfide domestiche, ...In serata l'incontro con Macron Tra recessione,, inflazione e crisi energetica è uno ... "Cordiale e proficuo incontro di oltre un'ora - recita una nota dell'ufficio stampa - energia,, ...“Premesso che” ognuno ha il diritto di dire tutte le fesserie che gli passano per la mente, non si vergognano nemmeno un po’ i putiniani d’ItaliaC'è una guerra sul campo, che si combatte quotidianamente in Ucraina dopo l'aggressione russa. Ma c'è anche un guerra nascosta, “ibrida”, fatta di tentativi ...