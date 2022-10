Domenica In Mara Venier a Giorgio Panariello siparietto hot in diretta tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ospite di, aIn, c’è anche. L’attore, regista e comico racconta la sua vita e la sua carriera, ma alla fine è inevitabile esplodere in fragorose risate. Anche per via di un imprevisto un po’ ‘hot’. «Non posso dire di non aver avuto un’infanzia felice, non sono cresciuto con i

Ma per quale motivoin, scontro acceso tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto Alberto Matano e Gulliermo Mariotto sono stati ospiti nel salotto diVenier ain nella giornata ...Venier nella giornata di ieri ha lanciato una stoccata a Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli. AinVenie r ha parlato di Ballando con le stelle e nel dettaglio della puntata mandata in onda lo scorso sabato. La conduttrice però, ad un certo punto della puntata andata in onda ieri, ...«Non posso dire di non aver avuto un'infanzia felice, non sono cresciuto con i miei genitori e il mio babbo e la mia mamma sono stati mio nonno e mia nonna. Ospite di Mara Venier, a Domenica In, c'è ...Mara Venier nella giornata di ieri ha lanciato una stoccata a Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli. A Domenica in Mara Venier ha parlato di Ballando con le stelle e nel dettaglio della pu ...