(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quello appena nato deve essere "un governo di legislatura, non abbiamo unda esaurire nei primi 100. Dobbiamo vedere, numeri alla mano, cosa potrà essere risolto in questa finanziaria.

Agenzia askanews

Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucadurante la registrazione di 'Porta a porta'. 24 ottobre 2022Proprio Forza Italia è il partito che è rimasto col dente avvelenato dopo che ledel ... ruolo andato invece al luogotenente meloniano Luca. Anche qui Gorgia dovrà mostrarsi generosa ... Ciriani: richieste Lega Programma non si fa tutto in 100 giorni Roma, 24 ott. (askanews) - Quello appena nato deve essere 'un governo di legislatura, non abbiamo un programma da esaurire nei primi 100 ...