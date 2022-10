Chi è Rishi Sunak | il primo ricchissimo premier non bianco del Regno Unito

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Penny Mordaunt ha gettato la spugna: sarà quindiil leader del partito conservatore e, automaticamente, il nuovobritannico dopo le dimissioni di Liz Truss. Il presidente del comitato 1922, Graham Brady, ha infatti confermato che, essendoci una sola nomination valida, “è eletto leader del partito conservatore”. Oggi pomeriggio, il nuovoed ex ministro delle Finanze parlerà ai colleghi tories in un discorso a porte chiuse ai Comuni. Chi è il nuovo (einglese, 42 anni, non è solo ilinglese di origine indiana e di fede induista (i genitori sono immigrati indiani), ma è anche il ...