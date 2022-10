Calciomercato Juventus | arriva un top dalla Premier | succede tutto all’improvviso

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lasembra pronta a calare l’asso per la prossima sessione di mercato; sembra essere in arrivo un fenomeno dellaLeague. Il mercato è costantemente in movimento; una frase veritiera perché le società sono sempre alla ricerca di nuovi elementi su come rinforzare le rose a disposizione. Ovviamente non fa eccezione la dirigenza della; i bianconeri non hanno iniziato la stagione come avrebbero voluto e, se la qualificazione agli ottavi di Champions è praticamente impossibile da ottenere, anche in campionato il rischio di non poter lottare per lo scudetto è decisamente alto. Ecco perché, in vista della prossima sessione di mercato sembra pronto un super colpoLeague; si tratta di un giocatore con cui la Juve può cambiare le proprie prospettive. LaPresseTra i reparti da ...