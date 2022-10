ANNULLATA LA DISCESA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE ZERMATT – CERVINIA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’autunno è stato un po’ troppo caldo e non c’è abbastanza neve nella parte bassa del percorso. Le temperature calde hanno fatto sì che non ci fosse abbastanza neve. La Federazione Internazionale di Sci e Snowboard ha dichiarato che le gare del prossimo fine settimana sono state annullate “a causa della mancanza di neve e della situazione di sicurezza nell’ultima sezione della pista”.: non saranno sostituite. Le donne dovrebbero gareggiare sullo stesso tracciato una settimana dopo, e la decisione in merito sarà presa questo martedì dopo ulteriori ispezioni e analisi delle previsioni meteorologiche. “La FIS Alpine World Cup Tour è stata purtroppo costretta a cancellare le gare maschili in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre”, hanno dichiarato gli organizzatori in un ...