Altroconsumo | +59% siti farmacie e parafarmacie ma criticità normative

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – In tre anni, dal 2019 ad oggi, ionline die paraautorizzati alla vendita hanno registrato un incremento del 59%, ma se “rappresentano un’importante opportunità di risparmio restano” ancora delle “sull’applicazione delle norme”. È quanto emerge da un’indagine condotta da, secondo la quale “la pandemia ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini ed esperienze d’acquisto, in particolar modo quando si tratta di medicinali” ma “è necessario fare attenzione, poiché quando si parla di medicine è fondamentale agire in tutta sicurezza. Oltre al portafoglio, potremmo rischiare di danneggiare anche la nostra salute”. Al fine di guidare i consumatori nella scelta del miglior servizio online,ha dunque condotto ...