Tre fratelli morti nell' incendio a Catanzaro | la sorellina ricoverata a Napoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un rogo devastante scoppiato all?1,30 di notte in un caseggiato popolare alla periferia di, ha investito in pieno una famiglia di 7 persone e condotto alla morte tre....

In mattinata la leader did'Italia prenderà le consegne dal Presidente del Consiglio ..." l'Italia ha la prima donna premier della storia repubblicana e di fronte a lei vi sono orasfide ...... complice anche la vittoria elettorale della coalizione di destra guidata dad'Italia, ...punto è la risposta implicita al forte richiamo fatto dalla senatrice a vita Liliana Segre alle...Si indaga per omicidio colposo nell’incendio che ha ucciso tre fratelli a Catanzaro e ferito gravemente il resto della famiglia ...Un rogo devastante scoppiato all’1,30 di notte in un caseggiato popolare alla periferia di Catanzaro, ha investito in pieno una famiglia di 7 persone e condotto alla morte tre ...