Ronaldo pensa ancora di poter dominare | si sta prendendo in giro

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Cristianodila Premier League, si stain” titola il Telegraph un pezzo a firma di Sam Wallace, spiegando che “ci sono solo pochi che possono andare avanti per sempre ai massimi livelli e tendono a non essere calciatori”ha cominciato la sua carriera allo United come un ragazzo piuttosto sfrontato, infatti il Telegraph ricorda che al suo arrivo divenne famosa la storia di Cristiano che aveva perso il controllo della Suzuki Swift che guidava e si era lanciato in un giardino. Nessuno era rimasto ferito eera uscito dall’auto scusandosi e un po’ sconcertato. Era solo un adolescente in un nuovo paese che cercava un modo per affrontare la sua crescente ...

Qui nessunodi barricarsi. Anzi. Ecco perchè l'over 3,5. Buon tutto, ragazzi. Fiorentina - Inter gol (quota 1,60) Salernitana - Spezia 1 (2,10) Chelsea - Manchester United under (1,87) ...Commenta per primo Cristianoe il Manchester United sempre più lontani, il suo sostituto può arrivare dalla Roma : come evidenzia la stampa britannica, i Red Devils non mollano Tammy Abraham .Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...