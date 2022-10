“Questo è per te” Dal cancro a Tu sì que vales | Sabrina Ferilli in lacrime per la concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022)ina Tu si que. Un’altra puntata del noto show di Canale 5 è andata in archivio con tante emozioni e momenti iconici. Intanto vi diciamo subito che, dopo l’incidente dell’ultimo appuntamento, stavolta tutto è filato liscio. Nella scorsa puntata, infatti, i primi artisti in gara, gemelli vietnamiti, hanno fatto preoccupare tutti cadendo in diretta. Nonostante l’incidente, comunque, i concorrenti hanno proseguito l’esibizione in modo eccezionale. Stavolta a catturare l’attenzione di pubblico e giuria è stata Antonietta Messina, 59 anni, e una storia di dolore e battaglie alle spalle. La donna, infatti, è stata colpita da un brutto male anche se 13 anni fa sembrava aver sconfitto il mostro. Purtroppo, però, recentemente, il tumore è tornato nella sua vita. Nonostante ciò Antonietta ha ...