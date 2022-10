Maratona Venezia 2022 | risultati e classifiche | vittoria e record per Mutai | nel femminile trionfa Karimi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è conclusa ladi, ecco di seguito ie ledi questo appuntamento molto atteso nel calendario del running. In campo maschile, are è stato Munyo Solomon. Il 30enne ugandese ha tagliato il traguardo con il crono di 2’08?10, stabilendo il nuovodella corsa per tre secondi. Sul podio anche il kenyano Emmanuel Rutto Nabei (2’09?41) e l’etiope Abebe (2’09?54). Nel, invece, prevale Lucy, che alla prima gara dell’anno sale sul gradino più alto del podio grazie al suo 2h28’12”. Alle sue spalle Rebecca Kanhogo Chesir (2h29’14”) e Caroline Jebet Korir (2h29’46”). Di seguito l’ordine d’arrivo. ORDINE DI ARRIVO MASCHILE(UGA) ...

