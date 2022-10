Manovre salvavita per i bambini | sanitari in campo per le dimostrazioni FOTO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Giornata dedicata alla prevenzione ed al primo soccorso questa mattina in piazza Castello. Il Simeup, la Croce Rossa e il Rotary sono stati in piazza per informare i cittadini su cosa fare in occasione di situazione d’emergenza o di pericolo. A sostenere il valore dell’iniziativa erano presenti anche il vice presidente dell’Ordine dei Medici, Luca Milano, ed il presidente della Croce Rossa Benevento Giovanni De Michele. Per il Rotary presente Luigi Marino. Gli istruttori della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica hanno effettuatodinnanzi ai genitori per insegnare due fondamentaliche possono aiutare a salvare iin caso di soffocamento da ingestione di cibo e dall’arresto cardiaco. Il soffocamento da corpo estraneo ...

