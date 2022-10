LIVE Musetti-Berrettini 7-6 2-1 | Finale ATP Napoli 2022 in DIRETTA | il toscano è avanti di un set e un break

Leggi su oasport

40-15 Dritto pesantissimo esploso dalla racchetta di Lorenzo. 30-15 E' sempre il classe 2002 di Carrara a comandare lo scambio, non riesce l'ennesimo recupero al romano. 15-15 Servizio, due dritti pazzeschi e chiusura a con lo smash da fondo campo per il! Encomiabile comunque in difesa. 0-15 Doppio falloin apertura di game. 2-1 Game! Con un ACE il classe 1996 rimane aggrappato al punteggio. 40-15 Il romano con un'altra ottima prima palla conquista il punto. 30-15 Servizio e dritto per. 15-15 Risposta profonda e carica con il dritto diche sorprende il n.16 al mondo. 15-0 Lascia andare il braccio con il dritto in uscita dal servizio ...