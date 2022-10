Il suo ruolo in Succession lo ha reso noto ai più | ma Jeremy Strong ha un Armageddon in arrivo e due serie tv

Leggi su iodonna

(Di domenica 23 ottobre 2022) A scrivere che <>Jeremyè un attore torturato si rischia l’ostracismo. Una bella fetta della comunità delle celebrity d’America si è levata in sua difesa quando, a dicembre 2021, il New Yorker pubblicò un’intervista a cuore aperto dell’artista <>reso> celebre dallatv <>Succession>, che ne metteva in luce la maniacalità. Tratto che ogni attore dovrebbe esibire come una medaglia. NEW YORK, NEW YORK – JUNE 08: <>Jeremyattends the 2022 TIME100 Gala on June 08, 2022 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME) Jessica Chastain pubblicò tweet anche conto terzi (per il regista Aaron Sorkin che non sta ...