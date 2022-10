I parchi giochi per bambini non ci sono sempre stati

FoggiaToday

Colpisce duro: "A causa di tutte queste voci i figli dei nostri dipendenti vengono bullizzati nei". Ma la difesa del capo della Red Bull traballa di fronte all'evidenza che la sua ...Stiamo ricevendo notizie di ragazzi vittime di bullismo nei, figli dei nostri dipendenti . Non è giusto che tutto ciò arrivi attraverso accuse fittizie di altre squadre. Non puoi andare ... Parchi giochi senza luce, bambini giocano al buio: "Non sappiamo a chi rivolgerci" Foggia, 23 ottobre 2022 - Si riporta di seguito la nota diffusa dal Coordinatore Cittadino di "Foggia è Ora", Antonio Bianco:I bambini della nostra città pagano l'indifferenza e il menefreghismo dei C ..."A tutti fa comodo costruirsi la realtà che prediligono, cucirsela addosso come un abito con cui pavoneggiarsi" - di Loretta Napoleoni ...