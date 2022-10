Highlights e gol Roma-Napoli 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Sky Sport

Gara non molto intensa a Cesena tra Cesena e Fiorenzuola che termina con unpareggio per 1 - 1 nella gara di Serie C . Gara povera di emozioni, se non non per 7 minuti di fuoco a metà primo tempo, dove ...Gara povera di emozioni, se non nei minuti di recupero, dove i padroni di casa mettono a segno il secondo e terzoche valgono la vittoria agevole del match. Ecco le immagini del match. Atalanta-Lazio 0-2: video, gol e highlights Il video con gli highlights e i gol di Roma-Napoli 0-1, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023 giocato domenica 23 ottobre 2022. Il Napoli ottiene 3 punti d’oro all’olimpico di ...Fiorentina-Inter: dove vederla in TV e streaming La diretta TV di Fiorentina-Inter sarà trasmessa sia su Sky Sport che su Dazn. La sfida avrà inizio oggi 22 ottobre alle ore 20.45. Ricordiamo, inoltre ...