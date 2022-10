(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Secondo me Letta, Conte e Calenda dovrebbero vedersi e concordare cosa si può fare insieme come opposizione. Lo chiede qualcosa di molto più importante dei problemi del passato, lo chiede la democrazia e l'Italia". Lo ha detto Nicolaa margine dell'evento Sport in piazza al Portico d'Ottavia. "Coordinarsi in qualche modo e' un loro dovere e fa bene il Pd a insistere su questo punto. Spesso il primo obiettivo di chi governa e', attraverso il potere, dividere le. Ora, che qualcuno oggi nellereputi leaddirittura un punto identitario, lo considero un'ennesima prova didel momento", ha aggiunto il deputato del Pd.

Il Sannio Quotidiano

'Non vanno meglio le cose nel Lazio - prosegue - dove, ormai impegnato solo a fare da '...dinanzi agli occhi di tutti e il nostro territorio - conclude Giannini - ha bisogno di un...... noi fieramente e fermamente faremo un'altra opposizione alMeloni, valutandolo com'è ... Per porre le basi per un nuovo centrosinistra, non più "campo largo" come quello sognato dama ... Governo: Zingaretti, ‘doveroso coordinamento opposizioni, divisioni una follia’ Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Secondo me Letta, Conte e Calenda dovrebbero vedersi e concordare cosa si può fare insieme come opposizione. Lo chiede qualcosa di molto più importante dei problemi del pas ...Per quanto riguarda però la regione governata da Zingaretti, Calenda ha ribadito che “D’Amato è un ottimo profilo”. Lo aveva già detto e torna a ribadirlo. “E’ stato un assessore molto bravo nel Lazio ...