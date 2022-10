F1 | Max Verstappen | “Non abbiamo sfruttato al meglio le gomme In gara siamo più forti che in qualifica”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Maxha realizzato il terzo tempo nelle odierne qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. La performance gli varrà però la seconda casella di partenza, poiché Charles Leclerc, autore di un tempo migliore, verrà penalizzato per aver omologato nuove componenti della power unit. Dunque l’olandese sarà in prima fila, al fianco del poleman Carlos Sainz. Ecco le reazioni a caldo di Super Max raccolte da Danica Patrick, intervistatrice di Liberty Media per l’occasione. Innanzitutto non poteva mancare il ricordo di Dietrich Mateschitz, fondatore dell’azienda Red Bull, scomparso poche ore fa. “È stato duro colpo per tutti, perché non era un uomo importante solo per la Red Bull, bensì per tutta la F1 e lo sport in generale. È stato anche una persona speciale anche per me, mi ha aiutato tanto nella mia carriera e, di conseguenza, anche nella mia vita. ...