F1 GP Stati Uniti 2022 | disastro Ferrari in avvio | Sainz tamponato da Russell e si ritira

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022)indel Gran Premio deglidi Formula 1. Carlos, scattato dalla pole position, viene sverniciato al via da Max Verstappen, poi arriva un contatto con la Mercedes die finisce in testacoda. A quel punto, rientrando ai box, viene deciso il ritiro della vettura numero 55. Danneggiato il radiatore nell’impatto e gara finita per lo spagnolo che sperava di vincere. Penalizzato con 5? immediati da scontare il pilota britannico, colpevole del ritiro delsta. SportFace.