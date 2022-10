TGLA7

- L'ente europeo per il controllo delle malattie fa sapere che provocherà un aumento di contagi tra l'autunno e l'inverno, il picco atteso proprio tra novembre e dicembre, anche in ...La previsione arriva dall', European Centre for Disease Control. L'allarme dell'ente europeo arriva proprio mentre l'Italia sembra aver raggiunto il picco dei contagi autunnali, con una leggera ... Ecdc lancia l'allarme 'La variante Cerberus dominante fra un mese' L'ente europeo per il controllo delle malattie fa sapere che provocherà un aumento di contagi tra l'autunno e l'inverno, il picco atteso proprio tra novembre e dicembre, anche in Italia ...Il nome del nuovo ceppo è BQ.1. Secondo l'ente europeo per le malattie infettive provocherà un aumento dei contagi quest'inverno. Non ...