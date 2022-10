Don Antonio Coluccia | il prete eroe di San Basilio in una serie tv girata a Roma

(Di domenica 23 ottobre 2022) Costretto a vivere sotto scorta per le minacce, ilcontinua la sua missione nelle periferie della Capitale: porta il Vangelo ai ragazzi per combattere droga e ...

Vatican News - Italiano

Costretto a vivere sotto scorta per le minacce, il prete continua la sua missione nelle periferie della Capitale: porta il Vangelo ai ragazzi per combattere droga e ...... per l'aspetto storico - artistico l'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento, direttore Giuseppe Pontillo e la Comunità Ecclesiale di Caltabellotta, parroco... Don Antonio, parroco sotto scorta contro la malavita: anche a Roma è missione Dal 25 ottobre al via un ciclo di meditazioni su Telepace. Tor Bella Monaca, Quarticciolo, San Basilio e Corviale le quattro tappe affrontate dal prete che vive sotto scorta ...Costretto a vivere sotto scorta per le minacce, il prete continua la sua missione nelle periferie della Capitale: porta il Vangelo ai ragazzi per combattere droga e criminalità ...