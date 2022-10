Classifica Serie A 2022-2023 | i risultati della 11^ giornata

Curiosamente l'unico successo della stagione inA degli emiliani è arrivato con Luca Vigiani: 2 - 1 in rimonta contro la Fiorentina. I rossoblù sono a quota 7 in, a - 1 proprio dagli ......in casa della Pergolettese i biancoscudati hanno saputo comunque rialzarsi vincendo 0 - 2 in casa della Triestina e riagganciando il gruppo delle seconde in. Al 15 febbraio 2014, in...Il Torino sorpassa Salernitana e Sassuolo grazie alla bella vittoria ottenuta in trasferta contro l'Udinese, che resta comunque sesta in graduatoria. Questa la classifica aggiornata di Serie ...Il dato statistico è estremo: al netto di un calendario duro da metà agosto, i nerazzurri hanno la peggior difesa del campionato in trasferta ...