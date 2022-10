Auger - Aliassime show ad Anversa | Torino è più vicina

(Di domenica 23 ottobre 2022) Felixnon si ferma. Secondo titolo in due settimane per il canadese che, dopo Firenze, trionfa anche ad. Allo European Open il numero 10 del mondo mette in bacheca il terzo ...

Felixnon si ferma. Secondo titolo in due settimane per il canadese che, dopo Firenze, trionfa anche ad Anversa. Allo European Open il numero 10 del mondo mette in bacheca il terzo trofeo ...Attualmente lontano 750 punti dall'ultimo posto utile, occupato dal canadese Felix, impegnato oggi in finale ad Anversa, il romano metterebbe in tasca, infatti, 100 preziosi punti ...Felix Auger-Aliassime non si ferma. Secondo titolo in due settimane per il canadese che, dopo Firenze, trionfa anche ad Anversa. Allo European ...Il tennista canadese Felix Auger Aliassime è vicino al secondo titolo in pochi giorni dopo il successo ottenuto la scorsa settimana nell'Atp 250 di Firenze. Gran momento di forma con il canadese che h ...