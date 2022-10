ATP Stoccolma 2022 | Rune si conferma bestia nera di Tsitsipas ed è il campione sul cemento svedese

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Holgersiladi Stefanos. Il next-gen danese si prende il torneo ATP sulindoor disuperando il greco per la seconda volta in stagione dopo l’epica vittoria agli ottavi del Roland Garros. Questa volta basta un doppio 6-4 al diciannovenne, che da domani potrà festeggiare il suo nuovo best ranking: se la classifica lo vedrà al numero 24 o 25, dipenderà dal risultato di Lorenzo Musetti contro Matteo Berrettini a Napoli. L’equilibrio dura ben poco tra i due, si rompe appena al terzo gioco. Perarrivano immediatamente delle problematiche al servizio eè lesto ad approfittarne per portarsi sopra sul 3-1. Il danesela sua condizione straripante, con ...